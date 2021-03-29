البدري يتحدث عن رباعية المنتخب أمام جزر القمر وأداء النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه كان يستهدف تحسين أداء الفريق في مواجهة جزر القمر بختام تصفيات أمم إفريقيا، مشيدا بالأداء الذي ظهر به محمد النني صاحب الهدف الأول بعد مشاركته أساسيا.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جزر القمر برباعية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة السابعة من التصفيات رافعا رصيده إلى 12 نقطة، بعدما ضمن التأهل بشكل رسمي في الجولة الماضية.

وقال البدري، في تصريحات صحفية بعد المباراة: "حققنا هدف التأهل في مباراة كينيا ولعبنا أمام جزر القمر لتحسين الأداء".

وأضاف: "الفوز على جزر القمر معنوي قبل المرحلة المقبلة، وأشكر جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء".

وعن عودة محمد النني للتشكيل الأساسي، أوضح البدري: "النني لاعب مهم وجيد، وتحسن أدائه بسبب التأثيرات الخارجية التي حدثت حوله".

وتابع: "حضَّرنا جيدا لمباراة جزر القمر في المران الرئيسي يوم السبت الماضي، وقمت بتغيير التشكيل لضيق الوقت بين مباراتي جزر القمر وكينيا".

وأتم المدير الفني للمنتخب قائلا: "باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة".