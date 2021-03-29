"الخطيب طلب ترك الزمالك في شأنه".. القيعي يكشف حقيقة عرض بواليا والصفقات من الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات وصول عروض رسمية أو غير رسمية - حتى الأن - إلى الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر.

وذكرت بعض التقارير أنه هناك عرضا ماليا ضخما في الطريق إلي بواليا يتخطى قيمة ما دفعه الأهلي لشراءه من الجونة.

وعلق القيعي عبر قناة "الأهلي" على العروض المقدمة لبواليا قائلاً " لم يصل النادي أية عروض رسمية أوشفهية لبواليا ولكن لا يمكني نفي الخبر ربما يعلم البعض عن عروض في الطريق".

وأضاف القيعي " الوضع مختلف للمالي آليو ديانج نجم الفريق فعلى الرغم عدم وصول رسمية إلا أن هناك حديث واهتمام باللاعب".

وحول ضم صفقات من الزمالك رد القيعي " الخطيب واضح في هذا الشأن ، طلب منا ترك الزمالك في شأنه الداخلي".

وكان عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أكد أن قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بعدم التعاقد مع لاعبين من القلعة البيضاء ساهم في تسهيل تجديد عقود لاعبيه.

واستطرد " لم نحرض لاعبين من الزمالك على الرحيل ، اقسم أن كهربا لم نحرضه أو ننسق معه للإنتقال لنا ، الأمر جاء بمباردة شخصية ورغبة منه".

ورد القيعي على رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعقد صفقات مع الأهلي قائلاً " أتمنى أن نصل لهذه المرحلة ولكن الأمر صعب".

وفسر "سيحاسب المسئول عن ترك لاعب عندما يتألق في الأمر الأخر".

وأنهى "العلاقات تسير على ما يرام الأن بين الأهلي والزمالك ونجنى ثمار الهدوء في الوسط الرياضي ".