نهاية الأسطورة.. مانشستر سيتي يعلن رحيل أجويرو.. ويعده بتمثال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسمياً رحيل لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بنهاية الموسم الحالي عندما ينتهي تعاقده مع الفريق.

ولم يحصل سيرجيو أجويرو على عرض من إدارة الفريق السماوي لتوقيع عقد جديد بناءً على توصية من المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي يٌفضل ضم مهاجم أخر.

أجويرو يحتفل في الثاني من يونيو المُقبل بعيد ميلاده رقم 33، قبل أقل من شهر من انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي رسمياً، وسط أنباء باهتمام من برشلونة الإسباني لضمه مجاناً.

وكشف خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي عن عمل الإدارة الإنجليزية مع أحد الفنانيين المميزين على إنشاء تمثال لسيرجيو أجويرو يوضع في ملعب الاتحاد تكريماً لأسطورة النادي.

سيرجيو أجويرو هو الهداف التاريخي عبر كل العصور لنادي مانشستر سيتي، والهداف التاريخي الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما زال يأمل في تدعيم رقمه في المباريات المتبقية هذا الموسم.

مانشستر سيتي كان قد أصدر قراراً بعمل تمثال للقائد الراحل فينينست كومباني، وكذلك ديفيد سيلفا، ليكون تمثال أجويرو هو الثالث في ملعب الاتحاد ضمن أساطير النادي.

ووعدت إدارة النادي السماوي بحفل وداع لائق بالأسطورة الأرجنتينية في أخر مباراة للفريق على ملعب الاتحاد في البريميرليج هذا الموسم ضد إيفرتون، أملاً في أن يحضرها الألاف من مشجعي الفريق السماوي، ضمن مراسم التتويج المحتمل بلقب البريميرليج.