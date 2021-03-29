نداء إلى الرئيس.. هنا جودة تُطالب بالمشاركة في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجهت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة في النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، نداء عاجل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، للمطالبة بالسماح لها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وكتبت هنا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أنا اسمي هنا جودة وعمري ١٣ سنة، لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة سيدات وناشئات ،و المصنفة رقم ١ على العالم تحت ١٥ سنة ،المصنفة رقم ١ في مصر في تنس الطاولة تحت ١٥ و١٧ و١٩ سنة والسيدات ايضا وعمري ١٣ سنة فقط ، بطلة النادي الأهلي في تنس الطاولة لجميع الأعمار".

وأضافت:" أنا حلمي اللي بشتغل واسعى إليه ميدالية أوليمبية لمصر في اولمبياد ٢٠٢٨ ، وتمثل مصر تمثيل مشرف وادخل ٨ بإذن الله في اولمبياد ٢٠٢٤ ".

وأكملت:" لماذا حتى هذه اللحظه لم يقرر الإتحاد المصري لتنس الطاولة سفري الي اولمبياد طوكيو ٢٠٢١ المتأهل ليها المنتخب المصري للسيدات فردي وفرق بعد دورة الألعاب الافريقية في ٢٠١٩؟"

وتابعت:" لماذا لا امثل الفريق المصري في الفردي والفرق و انا رقم ١ على مصر في التصنيف المحلي للسيداتوالحاصلة على اخر بطولة فردي سيدات؟".

واستطردت:" لماذا الإصرار على عدم الإفصاح النهائي عن الأسماء و عدم وجود برنامج اعداد للمتأهلين لبطولة افريقيا واولمبياد طوكيو، و لماذا يروني صغيرة السن واني لازم انتظر واترك حلمي حتى يكون عمري اكبر سنا ؟؟

لماذا لا اكون اصغر لاعبة مصرية في اولمبياد طوكيو ؟".

واتمت:" لو انتو شايفين إن ده حقي ارجو اعاده نشر كلامي لعله يوصل للمسؤلين ويقفو جنبي ويساعدوني اخد حقي واوصل لحلمي اللي محتاج اعداد سنين ،لا يضيع حق وراءه مُطالب ".