بالفيديو.. صلاح بين فوضى المُشجعين في ستاد القاهرة بلا مُنقذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وهدافه إلى حصار من بعض المُشجعين في أرض ملعب ستاد القاهرة بعد مباراة فريقه أمام جزر القمر في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح تألق وسجل هدفين في فوز بلاده (4-0)؛ لاعتلاء صدارة المجموعة بعد تأكيد الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يناير المُقبل.

وبعد صافرة النهاية، وجد محمد صلاح نفسه محاصراً بين عدد كبير من المُشجعين، الذين نزلوا إلى أرض الملعب في محاولة لمصافحة هداف الفريق المصري والتقاط الصور التذكارية معه.

وحاول صلاح الابتعاد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لما هو مُتبع عالمياً، لكنه لم ينجح في الخروج من حصار المُشجعين.

وبعد محاولات مضنية من صلاح للخروج من حصار المُشجعين وإبعادهم عن طريقه بالتقاط الصور التذكارية عن بعد للركض باتجاه غرف الملابس، تدخل أحد أعضاء الجهاز الإداري في المنتخب لإبعاد البعض ومساعدة نجم ليفربول على الهروب إلى غرفة الملابس.

ولم يكشف بعد الاتحاد المصري لكرة القدم هوية المُشجعين الذين نزلوا إلى أرض الملعب بعيداً عن الإجراءات الاحترازية، ودخول منطقة أرض الملعب المحظور على غير اللاعبين وأطقم الفريقين والحكام وصبية الملاعب نزولها.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم منع حضور المصورين باستثناء ثلاثة فقط خضعوا لمسحة كورونا وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية، ومنعهم من الاقتراب من اللاعبين داخل أرض الملعب.