رسميًا.. إلغاء مباراة الزمالك والأهلي في دوري السلة وتطبيق اللائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، إلغاء مباراة الزمالك مع الأهلي التي كان مقررًا لها اليوم، الاثنين، في إطار مواجهات المرحلة الترتيبية من الدوري المصري.

ووفقًا لبيان رسمي مقتضب نشره اتحاد كرة السلة المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك، فإن مراقب المباراة قرر إلغاء اللقاء وتطبيق اللائحة نظرًا لاقتحام بعض الجماهير للصالة.

وقال اتحاد السلة في بيانه: "مراقب المباراة يقرر إلغاء لقاء الزمالك والأهلي وتطبيق اللائحة نظرا لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها ولم يتمكن الأمن من إخلاء الصالة".

وكانت جماهير نادي الزمالك وعدد من أفراد أسر اللاعبين ولاعبين من فريق كرة القدم قد تواجدوا في صالة النادي لمتابعة اللقاء الذي كان مقررًا له في السادسة من مساء اليوم.

ورفض مسؤولو الأهلي خوض اللقاء في ظل إصدار اتحاد كرة السلة قرارًا منذ أيام ماضية بمنع تواجد أي جماهير في صالات ملاعب الدوري المصري باستثناء أعداد محددة من مجالس إدارات الأندية.

وسبق لاتحاد كرة السلة أن أعلن عقوبة قدرها 30 ألف جنيه على الزمالك بسبب تواجد جماهيره في صالة لقاء سموحة يوم 19 مارس الجاري، مع توجيه إنذار بنقل مباريات الفريق في حالة التكرار.