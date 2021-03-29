الغنام معلقًا على إلغاء قمة السلة: الأمر ليس له علاقة بشيكابالا.. واللائحة واضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق الغنام المدير الإداري لفرق الأهلي لكرة السلة، إن اعتراض فريقه على حضور محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك خلال المباراة، ليس له علاقه باللاعب والأمر يخص الالتزام باللائحة.

وتقرر إلغاء مباراة الجولة الحادية عشر من دوري السوبر بين الأهلي والزمالك في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء، بالتزامن مع إصرار مسؤولو الأهلي على تطبيق اللائحة وإخلاء الصالة بشكل كامل، وفقًا لمراسل يلا كورة.

وقال الغنام في تصريحات بعد إلغاء المباراة عبر قناة نايل سبورت: "اللائحة واضحة، المباريات بدون جماهير، ومن قال أننا لن نلعب بسبب شيكابالا فهذا كلام غير معقول ولا يصدق، عيب يقال الكلام ده".

وأضاف:" نحن ناس كبيرة، اتحاد السلة ارسل خطاب رسمي أن المباريات تقام دون حضور جماهير، اللي بيقول بسبب تواجد شيكابالا ليس صحيح والعقليات دي حاجة صعبة".

وتابع:" اقسم بالله الموضوع ليس له علاقة بشيكابالا، تلك لائحة تم ارسالها من اتحاد السلة".

وفي نفس السياق قال أحمد الجارحي المدرب العام للنادي الأهلي: "عدم إقامة المباراة في وجود الجماهير لا علاقة له بنادي الزمالك، ولكنها لائحة، الموسم الماضي اتنقل لنا مباراتين ونحن نطالب فقط بتطبيق اللائحة

وأتم:" كلنا عاوزين تواجد جمهور في المباريات لكن اللائحة حاليا تمنع حضور الجماهير داخل الصالة".