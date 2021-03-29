صلاح يتسلم شارة قيادة منتخب مصر من السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

منح عمرو السولية قائد منتخب مصر شارة القيادة إلى محمد صلاح فور خروجه من الملعب في الشوط الثاني من مواجهة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ترتيب القادة في منتخب مصر من بين التشكيل الأساسي في مواجهة جزر القمر ضم عمرو السولية بالأقدمية في المقدمة، ومن بعده محمد النني ثم محمد صلاح.

لكن عمرو السولية تخطى محمد النني بعد حوار قصير بينهما ليتجه إلى محمد صلاح مانحاً إياه شارة قيادة مُنتخب مصر.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر بعد أن غاب عن المُشاركة قرابة العامين، ليرفع رصيده التهديفي إلى 43 هدفاً دولياً في المركز الثاني في قائمة الهداف التاريخي لبلاده.

ودار جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة حول شارة قيادة المُنتخب، وإمكانية تغيير استراتيجية منحها للاعب الأقدم في المنتخب إلى اللاعب الذي يختاره الجهاز الفني أو الأكثر أهمية للفريق.

وفي مباراة كينيا في الجولة الخامسة بتصفيات أمم إفريقيا، حصل أحمد حجازي على شارة القيادة، لكن برحيله إلى السعودية للانتظام في تدريبات فريقه اتحاد جدة، تأرجحت الشارة لتصل إلى ساعد صلاح الأيسر.