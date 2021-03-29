شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة مصر وجزر القمر.. وأهداف الفراعنة الأربعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر فوزا عريضا على نظيره جزر القمر، برباعية نظيفة مساء الأثنين 19/3/2021، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون.

وافتتح تسجيل أهداف مصر في الشوط الأول عند الدقيقة 15 بصاروخية عالمية من قدم محمد النني عقب استلامه الكرة من خارج مربع العمليات وسددها لاعب الأرسنال بقوة في سقف مرمى جزر القمر. وبعد دقتقين من هدف النني.

وسجل محمد شرف هدفا في شباك جزر القمر بعدما استلم تمريرة حريرية من محمد مجدي أفشة الذي نجح في قطع الكرة من لاعب المنتخب الضيف على طريقة هدفه في شباك الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن هذه المرة قفشة قرر التمرير للمهاجم محمد شريف الذي انفرد بالحارس وسدد كرة أرضية على يمين الحارس.

سجل محمد صلاح هدف مصر الثالث في شباك جزر القمر عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول المقام بينهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن المنافسات الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات في الكاميرون. وجاء هدف صلاح بعد الكرة العرضية الحريرية الذي استلمها من تريزيجيه من الجانب الأيسر ليسددها محمد صلاح في شباك جزر القمر مباشرة.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول الذي شهد مهرجان أهداف الشوط الأول الذي صال وجال فيه المنتخب الوطني عكس ما حدث الشوط الثاني الذي شهد هدوء كبير في أداء لاعبو المنتخب الوطني بعد ضمانهم الفوز العريض وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.