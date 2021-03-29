شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال : المنتخب محتاج شغل كتير.. وثنائية النني والسولية الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الوطني الأول غير مؤهل للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

وقال أحمد بلال، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «المنتخب حاليًا غير مؤهل للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، هناك منتخبات كثيرة أفضل منه على رأسها الجزائر والمغرب وتونس»، مضيفًا: «المنتخب محتاج شغل كتير، في الفترة المقبلة، لكي يستطيع الفوز بالبطولة الأفريقية».

وأشار: «مباراة جزر القمر أثبتت أن ثنائية محمد النني وعمرو السولية، في وسط الملعب، أفضل من طارق حامد وحمدي فتحي»، مضيفًا: «لاعب خط الوسط لا بد أن تكون له أدوار هجومية، وهذا ما نشاهده في جميع الفرق الكبيرة».

وأضاف: «قوة برشلونة كانت تتمثل في الثنائي شافي هيرنانديز وإنييستا، وحاليًا ريال مدريد قوته تتمثل في توني كروس وكاسيميرو».

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.