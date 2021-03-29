شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون»: الزمالك له الأولوية فى شراء «الجزيرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، أن نادى الزمالك لم يطلب شراء التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل والمعار لصفوف القلعة البيضاء، حتى نهاية االموسم الجارى. وقال محسن صلاح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الزمالك له الأولوية فى شراء سيف الدين الجزيرى، بشكل نهائى فى نهاية الموسم الجارى، ولكن حتى هذه اللحظة لم يطلب النادى الأبيض تفعيل عقد شراء اللاعب».

وأضاف: «الزمالك حصل على خدمات المهاجم الدولى التونسى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 8 ملايين جنيه، وفى حال تفعيل عقده شرائه سيدفع 12 مليون جنيه، ليكون إجمال الصفقة 20 مليون جنيه».

يُذكر أن اللاعب صاحب الــ28 عامًا لعب مع الزمالك 3 مباريات لم يحرز أو يصنع خلالها أى هدف، وقدم اللاعب أداءً متميزًا مع منتخب تونس فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث نجح فى إحراز 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا فى مباراتين.