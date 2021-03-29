شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» يجبر الأهلى على تعديل البرنامج التدريبى فى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى إجراء تغيير فى برنامج تدريب الفريق بالسودان، ليخوض مران الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلاً من الجمعة، استعدادا لمباراة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وكان من المفترض خوض المران الرئيسى على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب إفريقى فى نفس اليوم دفع الأهلى للاتفاق على خوض المران الرئيسى يوم الخميس، وتقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.

من جانبه، أجرى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق تقسيمة بطول الملعب للاعبى الفريق أمس، وذلك فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة المريخ السودانى، وعقد المدير الفنى محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شهدت تحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن المالى أليو ديانج، لاعب الوسط، يصل فى الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التى تقام بالكاميرون فى 2021.

وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد اليوم فى مران الفريق، استعدادا لمباراة المريخ السودانى.

وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق، سيلحق بالبعثة فى السودان، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده.

وتطير بعثة الأهلى إلى السودان فى الرابعة عصر غدٍ الأربعاء، استعدادا لمباراة المريخ المحدد لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذى عقد أمس الأول، الاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» التى تستضيفها تونس فى إبريل المقبل، حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.