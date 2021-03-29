شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» يطلب زيادة عقده لـ10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، زيادة عقده إلى 10 ملايين جنيه فى الموسم بدلاً من 6 ملايين كما هو مقرر له فى عقده بعد تألقه مع الفريق الأبيض وانضمامه للمنتخب الوطنى لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وتمسك اللاعب بتعديل عقده خلال المرحلة المقبلة باعتباره لاعبا أساسيا وصار أحد أهم العناصر المؤثرة بالفريق، وشدد الونش على أنه لم يقصر مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء، ومن ثم فلا يجوز أن يستمر ضمن الفئة الثانية بالفريق التى تتراوح بين 4 و6 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب حصل على وعد من مسؤولى اللجنة المؤقتة بتعديل عقده خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تمديد عقود اللاعبين فى المرحلة المقبلة.

محمود الونش - صورة أرشيفية

كانت الأزمة التى تفجرت خلال الساعات الماضية رفض فرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع، تمديد عقده فى ظل تمسك إدارة النادى بالمبالغ المالية التى طلبها اللاعب التونسى من أجل التمديد، وهو الأمر الذى أغضب المدرب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى، الذى طلب من إدارة النادى تعويض اللاعب بالتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، واشترط كارتيرون، المدير الفنى، عدم التعاقد مع أى لاعب بدون الموافقة الكتابية حتى لا يتكرر ما حدث فى الصفقات الجديدة التى ضمها الفريق فى يناير الماضى، سواء بضم سيف الدين الجزيرى، أو مروان حمدى.

على صعيد مختلف، وضع المدرب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى، برنامجا تأهيليا لأيمن حفنى من أجل تجهيزه خلال الفترة المقبلة للاستعانة فى المباريات المقبلة فى الدورى الممتاز، واجتمع المدير الفنى باللاعب فى جلسة طالبه خلالها بالتركيز فى المرحلة المقبلة حتى تتم الاستعانة به بدلاً من أحمد سيد زيزو، الذى تراجع أداؤه فى المباريات السابقة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تولى فيه أسامة نبيه، المدرب العام، تدريبات المهاجمين من أجل حل أزمة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق فى الفترة الأخيرة.