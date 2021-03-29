شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رفض العامرى فاروق خوض قمة السلة فى وجود شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصدت "المصرى اليوم" كواليس الغاء مباراة قمة كرة السلة المصرية بين الزمالك والاهلى، فى المباراة التى كانت مقررة اليوم "الاثنين" على صالة نادى الزمالك، فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى العام لكرة السلة.

وحدثت مناوشات بين محمودة عبد الرازق شيكابالا وبين الجماهير المتواجدة فى صالة نادى الزمالك، وهو ما تسبب فى غضب واستياء مسؤولى الاهلى الحاضرين المباراة، وهم العامرى فاروق نائب رئيس الاهلى، وخالد مرتجى، الذين اعترضوا على تواجد الجماهير، وبالفعل قام الامن بإخلاء الصالة من الجماهير وتبقى فقط لاعبى كرة القدم بنادى الزمالك، وهم، محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف ابراهيم اوباما وحازم امام، بالإضافة إلى امير عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك، وامير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق.

وواصل مسؤولو الاهلى الإعتراض على تواجد شيكابالا على وجه الخصوص، وطالبوا بخروج قائد الزمالك من المدرجات لبدأ المباراة، وهو ما رفضه شيكابالا بصفته قائد الفريق الكروى الاول وكابتن النادى، ولا يعتبر من الجماهير، وهو ما رفضه مسؤولى الاهلى، وقالوا ان شرطهم الوحيد لبدأ المباراة هو خروج شيكابالا من الملعب، وقال العامرى فاروق نصا للامن المتواجد فى الملعب، "مش هلعب إلا لما شيكابالا ده يخرج من الصالة، لو الجمهور كله موجود عادى بس مش هنلعب الا لما اللاعب ده يخرج".

وهو ما رفضه شيكابالا وصمم على التواجد فى المدرجات، وبناء عليه رفض مسؤولو الاهلى والجهاز الفنى بدأ المباراة.

وكانت الاحداث قد ازدات سخونة عقب قرار طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية في كرة السلة بين الزمالك والاهلى إلغاء المباراة في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء.

وحدثت مناوشات بين جماهير الاهلى وجماهير الزمالك، ولاعبى كرة القدم في نادى الزمالك وتحديدا محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك.