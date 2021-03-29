شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتعرض لأزمة جديدة مع منتخب مصر بعد لقاء جزر القمر (فيديو و صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، إلى موقف محرج عقب انتهاء مباراة مصر وجزر القمر، خاصة بعد أن حاول عدد من الجماهير المصرية القليلة المتواجدة في اللقاء التقاط صور مع النجم العالمي عن قرب، وهو ما وضع صلاح في حالة من الضيق، وطالبهم بالتصوير معه عن بُعد، وهو ما نجح في تحقيقه في نهاية المطاف.

وكان منتخب مصر حقق فوزا عريضا على نظيره جزر القمر، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون.

وافتتح تسجيل أهداف مصر في الشوط الأول عند الدقيقة 15 بصاروخية عالمية من قدم محمد النني عقب استلامه الكرة من خارج مربع العمليات وسددها لاعب الأرسنال بقوة في سقف مرمى جزر القمر. وبعد دقيقتين من هدف النني،

سجل محمد شريف هدفا في شباك جزر القمر بعدما استلم تمريرة حريرية من محمد مجدي أفشة.

وسجل محمد صلاح هدف مصر الثالث في شباك جزر القمر عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف صلاح بعد الكرة العرضية الحريرية التي استلمها من تريزيجيه من الجانب الأيسر ليسددها في شباك جزر القمر مباشرة.

كما نجح محمد صلاح في إحراز الهدف الرابع عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول الذي شهد مهرجان أهداف.

شهدت الدقيقة الثانية من عمر مباراة مصر وجزر القمر خطورة أولى شكلها محمد صلاح داخل مربع عمليات المنتخب الضيف، بعدما حصل على الكرة وراوغ عددا من مدافعي جزر القمر، ولكن في النهاية الكثرة تغلب الشجاعة، ونجح لاعبو جزر القمر في قطع الكرة من أقدام صلاح وإبعادها خارح منطقة العمليات.

وبدأ اللقاء بدقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي أفجع مصر الجمعة الماضي وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وحاول منتخب جزر القمر الوصول إلى مرمى محمد الشناوي عن طريق الكرات الطولية المنفذة خلف مدافعي المنتخب بقيادة على جبر ومحمود حمدي الونش، ولكن يقظة المدافعين ولاعبي الوسط منعت تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الشناوي حتى الدقيقة العاشرة.