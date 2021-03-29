شكرا لقرائتكم خبر الجولة الـ28 لدوري الأولى تفتح أبوابها للصعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مواجهات حاسمة ومنعطفات هامة وأحداث دراماتيكية، وإثارة وغموض في القمة والقاع.

وبدأت البطولة في العد التنازلي وسط أوراق متبعثرة وحسابات معقدة حيال دائرة المقدمة ودائرة القاع فيما لا تزال دائرة المنتصف في ثبات مشترك.

واستمر الحزم مغردا خارج السرب عقب عودته من الأحساء بانتصار ثمين على نظيره العدالة 1/0، ليبقى مستقرا في الصدارة برصيد 67 نقطة، فيما بقي العدالة عند رصيده 37 نقطة متراجعا للتاسع.

وفي قلب الجنوب كاد الفيحاء أن يسقط في كمين مضيفه نجران لكنه خرج متعادلا 2/2، رافعا رصيده إلى 58 نقطة في وصافة الدوري بينما ارتفع رصيد نجران إلى 33 نقطة وبقي في المرتبة الـ13.

وواصل قطبا حائل، الجبلين والطائي زحفهما نحو المنافسة على الصعود، حينما كسب الجبلين ضيفه الدرعية 1/ 0 معززا موقعه ثالثا برصيد 55 نقطة، مبقيا الدرعية في المركز الـ11 برصيد 49 نقطة، وبذات النتيجة تغلب الطائي على نظيره الساحل ليرتفع رصيده إلى 49 نقطة مستقرا في المركز الرابع، في حين ظل الساحل عند رصيده السابق، 32 نقطة متراجعا للمرتبة الـ15.

وزادت محصلة المدربين المبعدين حتى الآن، حيث وصلت إلى 15 مدربا تم إنهاء الارتباط معهم من جانب 13 فريقا، في المقابل لا تزال 7 أندية صامدة متمسكة بمدربيها منذ بداية المسابقة، وهي الحزم والفيحاء والجبلين وهجر والخليج وجدة والجيل.

وبنهاية أحداث الجولة الـ28، تكون قد أجريت 280 مواجهة من أصل 380 مباراة، انتهت منها 199 مواجهة بالفوز، مقابل 81 انتهت بالتعادل، علما بأن الجولة المقبلة ستشهد الفوز رقم 200 في مسيرة الدوري الأكثر إثارة وشراسة.

إحصائيات وأرقام بعد الجولة الـ28:

