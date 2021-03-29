وقود الجماهير يحفز قطار الأخضر لتجاوز فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط دفعة معنوية عالية بعودة نسبية للجماهير، يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم لاسترداد صدارة المجموعة الرابعة عندما يستضيف منتخب فلسطين على ملعب مرسول بارك ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالإمارات.

ويعتمد المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد على أسماء مميزة على المستوى المحلي، يدعمها عاملا الأرض والجماهير التي تقرر أمس عودتها للمدرجات بنسبة 40% من سعة الملعب، على أن يقتصر الدخول على (المحصنين) الحاصلين على جرعتي لقاح فيروس كورونا.

ويتصدر منتخب أوزبكستان المجموعة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، يليه الأخضر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

أما منتخب فلسطين فيحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، مما يعني دخوله مواجهة اليوم بقتالية أكبر إذا ما أراد إحياء آماله في التأهل للمرحلة الثالثة التي يتأهل لها صاحب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الثماني.

وتضم المجموعة أيضا، منتخب سنغافورة الثالث برصيد 7 نقاط، واليمن الرابع بخمس نقاط.

على الورق ستكون المباراة سهلة للمنتخب السعودي لكنها لن تكون كذلك على أرضية الملعب، حيث إن التوقف الكبير على صعيد المنتخبات قد يلعب دورا كبيرا إضافة إلى مواقف المنتخب الفلسطيني الأخيرة أمام الأخضر الذي فشل في تحقيق الفوز عليه في آخر مواجهتين جمعتا بينهما ضمن تصفيات كأس العالم.

قبل المواجهة

