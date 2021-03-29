وقود الجماهير يحفز قطار الأخضر لتجاوز فلسطين

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ويعتمد المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد على أسماء مميزة على المستوى المحلي، يدعمها عاملا الأرض والجماهير التي تقرر أمس عودتها للمدرجات بنسبة 40% من سعة الملعب، على أن يقتصر الدخول على (المحصنين) الحاصلين على جرعتي لقاح فيروس كورونا.
ويتصدر منتخب أوزبكستان المجموعة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، يليه الأخضر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.
أما منتخب فلسطين فيحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، مما يعني دخوله مواجهة اليوم بقتالية أكبر إذا ما أراد إحياء آماله في التأهل للمرحلة الثالثة التي يتأهل لها صاحب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الثماني.
وتضم المجموعة أيضا، منتخب سنغافورة الثالث برصيد 7 نقاط، واليمن الرابع بخمس نقاط.
على الورق ستكون المباراة سهلة للمنتخب السعودي لكنها لن تكون كذلك على أرضية الملعب، حيث إن التوقف الكبير على صعيد المنتخبات قد يلعب دورا كبيرا إضافة إلى مواقف المنتخب الفلسطيني الأخيرة أمام الأخضر الذي فشل في تحقيق الفوز عليه في آخر مواجهتين جمعتا بينهما ضمن تصفيات كأس العالم.
قبل المواجهة
- المنتخب السعودي ثانيا بالمجموعة من 4 مباريات، والفلسطيني خامسا وأخيرا من 5 مباريات.
- تقابلا 3 مرات بالتصفيات، جرى الأول عام 2018 وكسبه الأخضر ذهابا 3-2، وتعادلا 0/0 إيابا، كما تعادلا 0/0 ذهابا بالتصفيات الحالية.
- يتفوق الأخضر هجوميا ودفاعيا، حيث سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.
- سجل المنتخب الفلسطيني 3 أهداف ومنيت شباكه بخمسة أهداف كأضعف هجوم بالمجموعة وثالث أقوى دفاع بعد السعودية وأوزبكستان.
- سبق وأن تقابلا 10 مرات لم يتذوق خلالها المنتخب الفلسطيني طعم الفوز، وكانت أفضل نتائجة التعادل 2/2 ببطولة كأس العرب عام 2012.
- من أصل 10 مواجهات بين المنتخبين، فاز الأخضر 6 مرات وحضر التعادل في 4 مباريات.
- استعد الأخضر للقاء اليوم بمعسكر داخلي بالرياض تضمن خوض مباراة ودية تغلب فيها على نظيره الكويتي بهدف المدافع عبدالإله العمري.
- مباراة الذهاب في 2019 انتهت 0/0 وشهدت حدثا تاريخيا وهو خوض الأخضر مواجهته الأولى بفلسطين على استاد فيصل الحسيني.
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