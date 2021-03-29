شكرا لقرائتكم خبر الدوسري والمولد هدافا الأخضر في التصفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل الأخضر في التصفيات التي بدأت في عام 1978م، 240 هدفا بنسبة تقترب من هدفين في كل مباراة (1.97) في كل مباراة.
في المقابل اهتزت شباكه 97 مرة، أي بمعدل أقل من هدف في كل مباراة (079).
أهداف الأخضر في التصفيات:
- 112 هدفا سجلت في الشوط الأول.
- 126 هدفا سجلت في الشوط الثاني.
- 2 عدد الأهداف بقرار من فيفا أو الجهة المنظمة.
- 22 عدد الأهداف من ضربات الجزاء.
- 6 عدد ضربات الجزاء المهدرة.
- أول هدف (23) سمير سلطان في مباراة السعودية وسوريا (2 - 0) عام 1976.
- آخر هدف (89) سالم الدوسري في مباراة أوزبكستان والسعودية (2 - 3) عام 2019.
- أسرع هدف، في الثانية 30 عبدالله الشيحان في مباراة العراق والسعودية (1 - 2) عام2001.
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