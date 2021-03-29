شكرا لقرائتكم خبر الدوسري والمولد هدافا الأخضر في التصفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر الثنائي سالم الدوسري وفهد المولد الهدافين بالقائمة الحالية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، حيث سجل كل منهما 4 أهداف، فيما يتصدر الغائب عن القائمة، مهاجم النصر السابق والتعاون حاليا، محمد السهلاوي القائمة برصيد 17 هدفا بفارق هدف عن سامي الجابر.

وسجل الأخضر في التصفيات التي بدأت في عام 1978م، 240 هدفا بنسبة تقترب من هدفين في كل مباراة (1.97) في كل مباراة.

في المقابل اهتزت شباكه 97 مرة، أي بمعدل أقل من هدف في كل مباراة (079).

أهداف الأخضر في التصفيات:

