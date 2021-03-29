الشهراني عميد لاعبي المنتخب الحاليين

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وشارك الشهراني 3 مرات في تصفيات كأس العالم، حيث خاض 15 مباراة بعدد 1235 دقيقة لعب.
ويأتي لاعب وسط الأخضر وفريق الاتحاد فهد المولد ثانيا، حيث يشارك في التصفيات للمرة الثانية، ولعب 12 مباراة بعدد 322 دقيقة لعب.
ويتصدر القائمة من حيث دقائق اللعب، المدافع المعتزل أسامة هوساوي الذي لعب 3 تصفيات بعدد 41 مباراة وبدقائق لعب وصلت الى 3673 دقيقة.
أما أكثر لاعب شارك في التصفيات فهو المعتزل، المدير التنفيذي الحالي بنادي النصر حسين عبدالغني، حيث شارك 4 مرات ولكن بدقائق لعب ومباريات أقل من أسامة هوساوي، حيث لعب 36 مباراة بدقائق لعب وصلت إلى 3158 دقيقة.
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