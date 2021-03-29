اتحاد الكاراتيه ينظم 3 بطولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للكاراتيه اليوم بطولة الهيئات والمراكز الخاصة للكاتا لجميع الدرجات ضمن برنامجه الزمني الداخلي للموسم الرياضي الحالي. وتقام البطولات في 3 مدن ومناطق هي الرياض وجدة وعسير، وتستمر لمدة يومين. ويسمح لكل فريق بتسجيل 15 لاعبا كحد أقصى، علما أن التسجيل متاح للاعبين السعوديين والمقيمين.

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