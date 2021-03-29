5 أبريل بطولة براعم اليد

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وستقام المباريات بصالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وأندية الخليج والصفا والنور بمشاركة 19 ناديا، قسمت إلى 5 مستويات، ضم الأول فرق (النور - الخليج - مضر - المحيط)، والثاني (الهدى - الصفا - القارة - الوحدة)، والثالث (العمران - الترجي - العدالة - حراء )، والرابع (أحد - الحزم - الابتسام - الهداية).
وفي المستوى الخامس (الوطن - السروات - جبة)، إذ ستقام قرعة البطولة غدا على مسرح نادي القادسية.
وسيتم توزيع الأندية المشاركة على 4 مجموعات، 3 مجموعات ستضم 5 أندية، فيما تضم المجموعة الرابعة 4 أندية.
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