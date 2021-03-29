شكرا لقرائتكم خبر 5 أبريل بطولة براعم اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد الموعد الجديد لإقامة بطولة المملكة لدرجة البراعم في نسختها الخامسة للموسم الرياضي 2020-2021م لمواليد (2006م - 2007م - 2008م، فما فوق)، والتي ستكون خلال الفترة من 5 - 9 أبريل المقبل.

وستقام المباريات بصالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وأندية الخليج والصفا والنور بمشاركة 19 ناديا، قسمت إلى 5 مستويات، ضم الأول فرق (النور - الخليج - مضر - المحيط)، والثاني (الهدى - الصفا - القارة - الوحدة)، والثالث (العمران - الترجي - العدالة - حراء )، والرابع (أحد - الحزم - الابتسام - الهداية).

وفي المستوى الخامس (الوطن - السروات - جبة)، إذ ستقام قرعة البطولة غدا على مسرح نادي القادسية.

وسيتم توزيع الأندية المشاركة على 4 مجموعات، 3 مجموعات ستضم 5 أندية، فيما تضم المجموعة الرابعة 4 أندية.