ماذا يريد الوحدة من دونيس؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوناني جورجيوس دونيس اليوم مهامه مع الفريق بعد أن تعاقدت معه إدارة النادي لقيادة فرسان مكة في المرحلة المقبلة خلفا للأردني محمود الحديد الذي أقالته الإدارة لسوء النتائج.

وخضع دونيس الذي وصل إلى جدة في 26 مارس الحالي، إلى فترة حجر صحي 3 أيام وفق البروتوكولات الصحية المتبعة للقادمين من خارج المملكة قبل البدء في ممارسة مهامه في تدريب الفريق.

ويعد المدرب اليوناني دونيس هو الثالث لفريق الوحدة هذا الموسم بعد البرتغالي فييرا والأردني محمود الحديد.

وينتظر دونيس عمل كبير وصعب نظرا لمرور الوحدة بحالة حرجة قبل 5 جولات من نهاية الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الـ 14 المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة، كما يزيد أعباء الفريق، مشاركته الأولى في تاريخه بالمحلق المؤهل للعب بدوري أبطال آسيا.

أبرز ما ينتظر دونيس في الوحدة

