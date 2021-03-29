ماذا يريد الوحدة من دونيس؟

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وخضع دونيس الذي وصل إلى جدة في 26 مارس الحالي، إلى فترة حجر صحي 3 أيام وفق البروتوكولات الصحية المتبعة للقادمين من خارج المملكة قبل البدء في ممارسة مهامه في تدريب الفريق.
ويعد المدرب اليوناني دونيس هو الثالث لفريق الوحدة هذا الموسم بعد البرتغالي فييرا والأردني محمود الحديد.
وينتظر دونيس عمل كبير وصعب نظرا لمرور الوحدة بحالة حرجة قبل 5 جولات من نهاية الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الـ 14 المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة، كما يزيد أعباء الفريق، مشاركته الأولى في تاريخه بالمحلق المؤهل للعب بدوري أبطال آسيا.
أبرز ما ينتظر دونيس في الوحدة
- العودة لتحقيق الانتصارات بعد 6 هزائم متتالية.
- إيجاد حلول لخط الدفاع، خاصة أن الوحدة أكثر فرق الدوري تلقيا للأهداف، حيث استقبل 52 هدفا في 25 مباراة.
- تغيير الحالة النفسية السلبية للاعبين.
- إيجاد خطط هجومية بديلة، حيث إن الفريق سجل 5 أهداف فقط في آخر 6 لقاءات.
- التركيز في إنقاذ الفريق محليا وفي ذات التوقيت نقله للمشاركة بأبطال آسيا من خلال اجتياز القوة الجوية بالملحق.
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