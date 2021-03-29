القاسم يجهز القوة الجوية للوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد القوة الجوية العراقي، الرابع من أبريل المقبل، موعدا لحضوره إلى مكة المكرمة استعدادا لمواجهة فريق الوحدة في السابع من أبريل ضمن الملحق المؤهلة لتكملة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، والتي تضم: الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي. وقبل الحضور إلى مكة المكرمة، سيخوض القوة الجوية مباراة في الدوري، عندما يلتقي فريق القاسم ضمن الجولة الـ 26 يوم الجمعة المقبل، فيما ينتظر التحاق لاعبيه الدوليين عقب فراغهم من معسكر المنتخب في طشقند.



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