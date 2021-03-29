شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الأهلى بالمنتخب يجرون مسحة كورونا قبل السفر للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد الشناوى ومحمد مجدى قفشة ومحمد شريف ومحمد هانى رباعى الأهلى المنضم للمنتخب الوطنى مسحة طبية بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر التى أقيمت مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وخضع لاعبو الأهلى للمسحة الطبية استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى السودان عصر الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ ببطولة أفريقيا. ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش فى العاشرة صباحاً ثم يتدرب الفريق الأربعاء قبل التحرك إلى مطار القاهرة للسفر إلى السودان.

ويترأس بعثة الأهلي خالد الدرندلي أمين صندوق النادى، وتطير البعثة عصر الأربعاء لخوض المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار للمنافسة على صدارة المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلى في المركز لاثاني برصيد 7 نقاط ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي المركز الراعب المريخ السودانى برصيد نقطة وحيدة .