شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الغنام: شيكابالا ملوش علاقة بإلغاء قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق الغنام، المدير الإدارى لفريق كرة سلة الأهلى، أن سبب عدم خو ض لقاء الزمالك هو وجود الجماهير فى صالة المباراة، وفقا للمخاطبات التى تلقاها الأهلى من اتحاد كرة السلة.

وأضاف الغنام فى تصريحات لقناة نايل سبورت، أن الأمر لا علاقة له بشيكابالا قائلا، "أقسم بالله الموضوع ملوش علاقة بشيكابالا".

وأشار نجم السلة السابق إلى أن قرارات ولوائح اتحاد كرة السلة واضحة وهى إقامة المباريات بدون حضور جماهيرى.

وتواجد شيكابالا لاعب كرة القدم بالزمالك ويوسف أوباما وبعض لاعبى فريق الكرة داخل صالة المباراة ثم تواجدو فى أرض الملعب مع لاعبى السلة بعد تأخر أنطلاق المباراة

وقرر مراقب مباراة قمة دورى السلة الغاء اللقاء بسبب الحضور الجماهيرى وتطبيقا لقرار اتحاد اللعبة بإقامة المباريات دون حضور جماهيرى

ورفض لاعبو الأهلى خوض مباراة الزمالك بسبب تواجد لاعبى الفريق الكروى بالزمالك وعلى رأسهم شيكابالا داخل الصالة، فى المقابل رفض مسئولو الزمالك خروج شيكا أو أوباما من صالة المباراة ليتقرر فى النهاية إلغاء المباراة.