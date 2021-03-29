شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يحاولون التقاط الصور مع محمد صلاح بعد فوز مصر على جزر القمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول العشرات من الموجودين فى استاد القاهرة التقاط الصور مع محمد صلاح بعد مباراة المنتخب وجزر القمر، والتى انتهت منذ قليل بفوز الفراعنة برباعية بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.

وفوجئ محمد صلاح بالعديد من الأشخاص حوله بعد نهاية المباراة في أرض الملعب، لالتقاط الصور، وأبدى نجم ليفربول استياءه من الموقف، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لإخراجه من الملعب.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، في الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر، بعدما تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ثم جزر القمر صاحب الوصافة بـ9 نقاط، ثم كينيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا توجو بنقطتين.

سجل رباعية الفراعنة كل من محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25، بعدما نجح محمد مجدى قفشة فى صناعة 3 أهداف فى المباراة، وصنع محمد شريف هدفا لمحمد صلاح.