شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. أفشة أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في التصفيات الأفريقية الحالية، التي أسفر عنها تأهل منتخبنا الوطني للنهائيات للمرة 25 في تاريخه.

يحتل صدارة هدافي المسابقة حتى الآن أليكس أيوبي، لاعب منتخب نيجيريا، بأربعة أهداف، لكن دون مساهمة في صناعة أي هدف آخر، فيما يحتل مجدي أفشة صدارة الأعلى أسيست أو صناعة للأهداف بثلاثة أهداف، جاءت كلها في مباراة مصر وجزر القمر، لكنه بالإضافة إلى ذلك سجل هدفين في التصفيات ليكون أعلى لاعب مساهمة تسجيل وصناعة في الأهداف بالتصفيات الحالية.

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

وبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبد الله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "أفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد شريف.

وعلى دكة البدلاء محمود عبد الرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي.