شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقترب من العودة لقيادة دفاع الزمالك أمام مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود علاء، مدافع الزمالك، من المشاركة فى التشكيلة الأساسية لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة تألق محمود علاء بشكل لافت وحصوله على إشادة كبيرة من كارتيرون، ليدخل فى منافسة شرسة مع زميله محمد عبد الغني لقيادة الدفاع في مباراة المولودية بجانب محمود الونش، ويميل المدرب الفرنسي لعودة علاء للتشكيلة الأساسية.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كارتيرون فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق الكروي، ومنع أى لاعب من الحديث بوسائل الإعلام خلال الفترة الحالية، لفرض حالة تركيز على كافة اللاعبين، استعدادا لمباراة الفريق المقبلة، الهامة والصعبة أمام مولودية الجزائر.

وشمل قرار جهاز الزمالك، عدم نشر اللاعبين أى بوستات أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التركيز داخل المستطيل الأخضر فقط، وعدم الانشغال بأى أمور أخري جانبيه قد تعطل استعدادات الفريق لمباراة مولودية الجزائر، وقرر الجهاز الفني تطبيق اللائحة على أي لاعب لا يلتزم بالتعليمات.