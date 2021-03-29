الامارات | بالصور.. منتخب الإمارات يتفنن في إصابة مرمى الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. منتخب الإمارات يتفنن في إصابة مرمى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزاً معنوياً كبيراً على نظيره الهندي بستة أهداف نظيفة، اليوم الإثنين، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وشهدت المباراة إحراز مهاجم المنتخب علي مبخوت «هاتريك» قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني.

ووضع لاعبو المنتخب خلال المباراة على قمصانهم صورة فقيد الوطن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ورغم أن التجربة لم تكن في المستوى المطلوب كونها جاءت أمام منتخب متواضع مثل المنتخب الهندي إلا أنها أتاحت للمدرب فرصة الوقوف على مستويات لاعبيه.

وجرّب مدرب المنتخب الهولندي مارفيك خلال المباراة التشكيلة، وكذلك خطة اللعب التي سيتعمدها خلال المباريات الرسمية المرتقبة في تصفيات المونديال.

وسجل أهداف المنتخب على مدار شوطي المباراة كل من علي مبخوت (هاتريك) أولهم في الدقيقة «12» من لمسة سحرية خادعة سددها بذكاء في المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه ولجأ حكم اللقاء لتقنية «الفار» للتأكد من صحة الهدف، وأضاف مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء«32»، قبل أن يسدد أيضا كرة الهدف الثالث «58»، في حين أحرز اللاعب خليل الحمادي الهدف الرابع «64»، وسجل الهدف الخامس فابيو دي ليما «71»، وأضاف اللاعب البديل تيغالي الهدف السادس «84».

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