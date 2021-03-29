شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالغني: الفوز على جزر القمر «خادع»..وصلاح بيلعب «فردي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالغني، نجم حرس الحدود السابق، ان فوز المنتخب الوطني الأول على جزر القمر، كان متوقعًا.

وحقق المنتخب الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.



وقال أحمد عبدالغني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«فوز المنتخب على جزر القمر، كان متوقع، لأن المباراة سهلة، وكانت فرصة جيدة للاعبين لمصالحة الجماهير المصرية».

وأضاف :«الفوز على جزر القمر (خادع)، لان المنافس ضعيف من الناحية الفنية»، مؤكدا :«لا نستطيع الحكم على المنتخب في تلك المباراة».

واشار :«محمد صلاح، بيلعب لعب فردي أكثر من الجماعي، وهذا ظهر جليا في مواجهة اليوم».