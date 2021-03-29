شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: المنتخب قدم مباراة من شوط واحد .. و النني رد على المشككين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الوطني الأول، قدم أداء جيد في مباراة جزر القمر، تحديدًا في الشوط الأول.

وحقق المنتخب الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022

وقال أحمد بلال، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«منتخب مصر لعب مباراة من شوط واحد فقط، وهو الشوط الأول، حيث كان هناك تحرك جيد في الملعب، وروح وإصرار على تحقيق المكسب لمصالحة الجماهير المصرية».

وأضاف :«كان يجب على المنتخب ان يظهر بنفس المستوى في الشوط الثاني، طالما أن المباراة في المتناول».



واشار :«محمد النني، قدم مستوى جيد للغاية في مباراة اليوم ورد على كل المشككين»، مضيفا :«الهدف الذي احرزه النني، هو اللي سهل المباراة على المنتخب».



وواصل :«ثنائية النني والسولية في وسط الملعب أفضل من طارق حامد وحمدي فتحي، لأنهما يقدما كرة جيدة من الناحية الهجومية».