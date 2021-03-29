شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتسبب فى إلغاء قمة السلة .. ومدرب الأهلي : كسبنا أفريقيا بهدف أفشة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ازدات الاحداث سخونة عقب قرار طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية في كرة السلة بين الزمالك والاهلى إلغاء المباراة في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء.

وحدثت مناوشات بين جماهير الاهلى وجماهير الزمالك، ولاعبى كرة القدم في نادى الزمالك وتحديدا محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك.

من جانبه قال أحمد الجارحي مدرب الأهلي في تصريحات تليفزيونية، «الأمر ليس له علاقة بالزمالك، هناك لائحة ويجب أن تطبق مثلما طبقت على الأهلي في الموسم الماضي، ما حدث مأساة.. ما علاقة هذا بالرياضة؟».

وأضاف ، «لاعبو كرة القدم الذين حضروا للمباراة تجاوزوا مع الجماهير لكن هذا لا يشغلنا، لدينا فريق كرة قدم فاز بدوري أبطال إفريقيا بهدف أفشة، وبياخد حقه في الملعب».

فيما قال طارق الغنام إداري الأهلي في تصريحات تليفزيونية ، «لا يوجد لدينا أي مشكلة مع أي شخص، ولن نتحدث عن وجود أشخاص بعينها في اللقاء، اتحاد السلة أرسل لنا خطابا بأن المباريات تلعب دون جماهير وهذه لائحة الاتحاد، موقف الأهلي واضح سواء بتواجد شيكابالا أو عدمه».

فيما قال الحسيني سمير لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية، «تم إلغاء المباراة وغادر الحكام والمراقبون وفي انتظار نتيجة اجتماع مجلس الإدارة وصدور قرارهم بشأن النتيجة النهائية، تم إلغاء المباراة بشكل رسمي والأهلي رافض اللعب رغم خروج الجماهير لكن الأهلي يريد إخراج كل من في الملعب، هل نقوم بإخراج شيكابالا من الملعب؟».

وكان طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية في كرة السلة بين الزمالك والاهلى قد قرر إلغاء المباراة في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء.

واعترض مسؤولو الأهلي على وجود جماهير في الصالة المغطاة وطالبوا على تطبيق اللائحة وإخلاء الصالة بشكل كامل

وتأخر انطلاق لقاء فريقا كرة السلة بناديي الزمالك والأهلي والذي كان مقررا له السادسة من مساء اليوم، الإثنين، بسبب تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء في المدرجات.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن منذ أيام قليلة ماضية وبشكل رسمي، منع أي حضور جماهيري في مباريات الدوري المصري سواء للمرحلة الترتيبة الحالية أو تحديد البطل، وتواجد عدد من جماهير الزمالك في مدرجات صالة النادي بميت عقبة، مما تسبب في عدم بدء المواجهة بالموعد المقرر لها.

يرفض مسؤولو النادي الأهلي خوض المباراة في ظل تواجد جماهير نادي الزمالك في صالة اللقاء، والذي يتمثل في أسر اللاعبين ولاعبي فريق كرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط لكن الفريق السكندري يتفوق بالمواجهات المباشرة.