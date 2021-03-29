شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكرم أقدم مشجع للقلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز بتكريم حسن عبد المريح أكبر مشجعي النادي والبالغ من العمر 103 أعوام، بعدما قام المشجع بزيارة النادي مساء اليوم.

وكان في استقبال عبد المريح، كل من: اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وتم منحه ميدالية نادي الزمالك، وشعار النادي.

وتواجد في تكريم مشجع الزمالك جمال عبد الحميد المشرف على قطاعات الناشئين بالنادي وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بالزمالك.

يذكر أن عبد المريح من مواليد 1918 ويقيم في دمياط ويعد أكبر مشجعي القلعة البيضاء، وحرصت الإدارة على تكريمه في لفتة طيبة من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.