شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء قمة كرة السلة بين الزمالك و الأهلى .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية فى كرة السلة بين الزمالك والاهلى إلغاء المباراة في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء.

واعترض مسؤولو الأهلي على وجود جماهير فى الصالة المغطاة وطالبوا على تطبيق اللائحة وإخلاء الصالة بشكل كامل

وتأخر انطلاق لقاء فريقا كرة السلة بناديي الزمالك والأهلي والذي كان مقررا له السادسة من مساء اليوم، الإثنين، بسبب تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء في المدرجات.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن منذ أيام قليلة ماضية وبشكل رسمي، منع أي حضور جماهيري في مباريات الدوري المصري سواء للمرحلة الترتيبة الحالية أو تحديد البطل، وتواجد عدد من جماهير الزمالك في مدرجات صالة النادي بميت عقبة، مما تسبب في عدم بدء المواجهة بالموعد المقرر لها.

ويرفض مسؤولو النادي الأهلي خوض المباراة في ظل تواجد جماهير نادي الزمالك في صالة اللقاء، والذي يتمثل في أسر اللاعبين ولاعبي فريق كرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط لكن الفريق السكندري يتفوق بالمواجهات المباشرة.