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رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس فى مايو المقبل

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن موعد حسم البرتغالي نجم يوفنتوس، لمستقبله مع السيدة العجوز، في ظل الأنباء التي تربطه بالرحيل.
وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن رونالدو سيقرر مستقبله قبل نهاية الموسم، موضحة أن هذا سيحدث قبل شهر مايو المقبل، من أجل مساعدة النادي في التخطيط للميركاتو الصيفي.
وأضافت أن يوفنتوس يريد البدء في التخطيط للصفقات الصيفية التي يريد التعاقد معها، ويجب عليه معرفة مصير الدون البرتغالي، حيث أن رحيل رونالدو سيوفر للنادي، الكثير من الأموال، ولفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح استمرار رونالدو في يوفنتوس، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي مستعد للاحتفاظ برونالدو حتى نهاية عقده.
وسيكون من الصعب على الأندية المرتبطة بضم رونالدو مثل وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، التعاقد مع الدون البرتغالي، بسبب أزمة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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