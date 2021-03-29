شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يرد على هجوم جماهير توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جاريث بيل، خططه للعودة لريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى توتنهام، مقللا من التكهنات بشأن عدم احترام النادي الانجليزي.

وأدهش اللاعب الويلزي، الكثيرين الأسبوع الماضي، حين استبعد فرصة البقاء في ناديه اللندني لفترة أطول، والذي عاد إليه في سبتمبر على سبيل الإعارة.

واتهم بعض المشجعين، بيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغلال توتنهام لرفع لياقته في عام بطولة أوروبا، بعد أن خرج من حسابات ريال مدريد الذي يرتبط معه بعقد حتى 2022.

وقال بيل من معسكر ويلز، قبل استضافة جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم، "من الناحية القانونية، يجب أن أعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل بالتأكيد، ولا أعتقد أنني قللت من احترام أحد، فهذا ما يجب أن أفعله قانونيا، ريال مدريد يمتلكني حتى الآن كما اتفقت مع توتنهام على إعارة حتى نهاية الموسم، وبعدها سأعود وهذه هي الخطة حتى الآن".

واضاف، "سبب مغادرتي مدريد، أنني أردت لعب مباريات والاستمتاع بكرة القدم، وفي الصيف سأعود إلى الميرنجي، وبعدها سأجتمع مع وكيلي ونقرر".

وأحرز بيل 10 أهداف في 25 مباراة بجميع المسابقات منذ إعارته إلى توتنهام، وأظهر في الفترة الأخيرة لمحات من مستواه المعهود بعد أن تعثر بسبب ضعف اللياقة في البداية.

وأشار بيل إلى أن الأولوية الآن لمساعدة ويلز في التأهل لكأس العالم، وإنهاء الموسم بقوة مع توتنهام، وتابع "أركز في الموسم وأمامنا مباراة غدا، أرغب في نهاية قوية مع توتنهام ولا يجب الانشغال بشيء آخر، بعد بطولة أوروبا وعطلة الصيف سنجتمع، وسنتوصل إلى حل".

وتسعى ويلز للتعافي بعد هزيمة من بلجيكا في بداية التصفيات الأسبوع الماضي.