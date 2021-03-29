شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتفوق على الفرق الجزائرية فى دورى الابطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الزمالك فريق المولودية الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في الثالث من أبريل المقبل ويمتلك الزمالك نقطتين من أربع مباريات من تعادلين مع المولودية وتونجيث السنغالي والخسارة من الترجي التونسي في آخر جولتين.

ويمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك سجلا جيدا أمام الفرق الجزائرية التي واجهها على مدار مشواره الإفريقي مع الفرق التي تولى تدريبها في القارة السمراء.

وخاض الفرنسي كارتيرون ست مواجهات أمام الفرق الجزائرية سواء عندما كان مدربا لفريق مازيمبي الكونغولي أو الأهلي المصري وهما الفريقان اللذان واجه من خلالهما فرق جزائرية في البطولات الإفريقية، حيث خاض ست مباريات فاز في أربع وخسر مواجهتين وذلك من خلال مواجهات أمام فرق اتحاد العاصمة ووفاق سطيف الجزائري.

ويرصد الموقع الرسمي لنادي الزمالك في التقرير التالي مواجهات الفرنسي كارتيرون مع الفرق الجزائرية:

مازيمبي الكونغولي

أولي مواجهات الفرنسي مع الفرق الجزائرية كان في موسم 2014/2013 وواجه وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال وخسر في الجزائر بهدفين مقابل هدف، وفاز في ثاني المواجهات في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخرج من البطولة.

المواجهة الثالثة كانت أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي موسم 2015/2014 وفاز في الجزائر بهدفين مقابل هدف، وجاءت المواجهة الرابعة لتؤكد الفوز من جديد حيث فاز بهدفين مقابل لاشيء في الكونغو وفاز باللقب الإفريقي.

الأهلي

خاض كارتيرون مواجهتين مع الأهلي، المواجهة الخامسة في مواجهات كارتيرون مع الفرق الجزائرية كانت من جديد مع وفاق سطيف وفاز في القاهرة بهدفين مقابل لاشيء ، وجاءت المواجهة السادسة والأخيرة مع سطيف في الجزائر وخسر بهدفين مقابل هدف ولكنه تأهل إلي النهائي بحساب النتائج.