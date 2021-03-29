شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحقق أكبر انتصار له منذ 18 شهراً ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأول انتصاراً عريضاً على حساب ضيفه جزر القمر، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة، في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، المقرر اقامتها بالكاميرون.

ويعتبر الفوز هو الأكبر لمنتخب مصر منذ أكثر من 18 شهراً، وبالتحديد منذ فوزه على النيجر بسداسية نظيفة في الثامن من سبتمبر من عام 2018 بتصفيات أمم أفريقيا 2019.

وحسم منتخب مصر صدارة المجموعة لمصلحته برصيد 12 نقطة وتأهل رفقة جزر القمر صاحب المركز الثاني والنقاط التسعة إلى نهائيات الكان في النسخة القبلة 2022.

وجاءت رباعية منتخب مصر بواسطة هدفين لمحمد صلاح وهدف لكل من محمد النني ومحمد شريف.