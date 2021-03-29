شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا و أوباما يؤازان سلة الزمالك أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا، ويوسف ابراهيم اوباما، نجمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، في صالة القلعة البيضاء، لمؤازرة الفريق الاول لكرة السلة خلال مواجهته المهمة امام النادى الاهلى في دورى كرة السلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وحرص شيكابالا واوباما على التواجد في مدرجات الصالة المغطاة بميت عقبة، للشد من ازر الفريق في مباراة القمة الرسمية في دورى كرة السلة، وحرص عدد من لاعبى فريق كرة السلة بالزمالك على التقاط الصور التذكارية مع شيكابالا واوباما.

وتكتسب مواجهات القمة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، دائما «ندية وإثارة» بمختلف المسابقات والألعاب.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم برصيد 18 نقطة من 10 مباريات ويتبقى 3 مباريات بعد هذه المباراة لتحديد ترتيب جدول دوري السوبر.

والتقى الزمالك مع الأهلي في دوري السوبر (الأفضل من 5) في ١٤ مباراة بمختلف المسابقات دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر، فاز الفريق في 7 مباريات في 3 بطولات وفاز الأهلي في 7 مباريات.

فاز الزمالك على الأهلي في أول دوري بالنظام الجديد 3/1 في عدد المباريات، فيما فاز الأهلي على الزمالك في دورى المرتبط والكأس.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري التي أهلته للمشاركة في البطولة الإفريقية المنظمة تحت رعاية NBA العالمية، فيما توج الأهلي بلقب دوري مرتبط الذي يعد بطولة تنشيطية بمشاركة فرق المرتبط للأندية.

يذكر أن الزمالك يتقاسم الصدارة مع الاتحاد برصيد 18 نقطة قبل مواجهة اليوم، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويقود الزمالك فنيا أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا.

فريق سلة الزمالك - صورة أرشيفية