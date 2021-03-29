شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغني: مفيش بديل لقفشة في منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبد الغني، نجم حرس الحدود السابق، أن المنتخب الوطني، قدم أداء سيئ للغاية، خلال مباراة كينيا، التي أقيمت في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أحمد عبد الغني، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"المنتخب قدم أداء متواضع أمام كينيا، ليس هذا هو أداء منتخب مصر الذي يمتلك أفضل اللاعبين"، مضيفًا:"في عهد حسن شحاتة، كان أقل لاعب في المنتخب بيقود ناديه للفوز في المباريات".

وأضاف :"منتخب مصر يعاني من أزمة في مركز صانع الألعاب حيث لا يوجد بديل لمحمد مجدي أفشة، وهذا خطأ من حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، حيث كان يجب عليه أن يضم الثنائي يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا".

ويلتقي المنتخب الوطني مع جزر القمر، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى نهائيات كأس الامم الافريقية، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وكينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين