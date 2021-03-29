مشاعر مختلطة لميك شوماخر المتفوق في بدايته على والده الاسطوري

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اَلصَّخِير: بعدما تجاوز خط نهاية جائزة البحرين الكبرى الاحد، اولى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الاخير مر الالماني ميك شوماخر، نجل بطل العالم سبع مرات ميكايل، بمشاعر مختلطة فور معرفته أن بدايته كانت أنجح من بداية والده أسطورة الفئة الأولى.

وكان ميك حلّ في المركز السادس عشر الاخير على حلبة صخير البحرينية في سباقه الاول مع فريقه الجديد هاس المنتقل إليه بعد تتويجه بطلا لسباقات فورمولا2 العام الماضي، متفوقا على زميله الروسي نيكيتا مازيبين المنسحب من اللفة الافتتاحية بعدما انزلقت سيارته واصطدمت بحائط الامان.

وفي عودة إلى الماضي القريب، لم تكن بداية شوماخر الاب ناجحة في سباقه الاول في البطولة العالمية، وتحديدا في جائزة بلجيكا الكبرى عام 1991، فبعدما تألق خلال التجارب التأهيلية بتسجيله سابع أسرع توقيت، لم يتمكن من انهاء اللفة الأولى اثر تعرض سيارته بألوان فريق جوردان لعطل في القابض الفاصل، لينتقل بعدها إلى بينيتون.

قال شوماخر الابن بعد السباق الافتتاحي "في المجمل، يمكنني القول أني كنت 90 في المئة سعيدا و10 في المئة حزيناً"، مضيفا "ارتكبت خطأ، انزلقت (السيارة)، بعد اعلان سيارة الامان عن عودة السباق، ولكن تعلمت الكثير".

وتابع "كنت محظوظا لاني كنت قادرا على قيادة السيارة مرة أخرى وسارت الامور بشكل جيد، لذا كان بامكاني الاستمرار ومتابعة بناء خبرة طوال عطلة نهاية الاسبوع".

واشار ميك إلى الالعاب النارية في سماء حلبة البحرين عقب فوز سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، فيما كان سائق هاس متأخرا بلفة، وقال "كانت الألعاب النارية مزعجة وشتت تركيزي".

وأردف قائلا "لقد كان من المؤسف عدم تمكني من اللحاق بباقي السيارات، وعلى الاقل، أن احاول أن أكون قريبا منها بضع لفات".

عاد أفضل اداء لسائق مبتدئ في البحرين للياباني يوكي تسونودا، البالغ 20 عاما، حيث بات السائق الـ65 الذي يحصد النقاط في بداياته بحلوله في المركز التاسع خلف مقود "ألفاتاوري"، علما أن آخر سائق مبتدئ يشاهد العلم المرقط كان البلجيكي ستوفيل فاندورن مع ماكلارين عام 2016.