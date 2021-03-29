شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى سمير: الأهلى يشترط خروج شيكابالا من صالة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الحسينى سمير نجم كرة السلة بالزمالك السابق وأحد أفراد الجهاز الفنى لفريق سلة الزمالك، إن مسئولى النادى الأهلى اشترط خروج شيكابالا لاعب فريق كرة القدم من صالة مباراة القمة، بالإضافة إلى باقى لاعبى فريق الكرة، حتى تتم الموافقة على خوص مباراة الفريقين التى كان مقررا إقامتها فى السادسة مساء اليوم.

وأضاف سمير فى تصريحات لقناة نايل سبورت، أنه من غير المنطقى أن يخرج شيكابالا من ناديه وأن هذا أمر غريب من النادى الأهلى.

وتأخر انطلاق المباراة بسبب رفض الأهلى خوض اللقاء اعتراضا على تواجد الجماهير وكذلك تواجد بعض نجوم الكرة وعلى رأسهم شيكابالا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب فرق السلة، برصيد 18 نقطة بعدما فاز فى 8 مباريات ة خسر فى اثنتين، بينما يقع الأهلى فى المركز الخامس برصيد 15 نقطة بالفوز فى 5 مواجهات، والخسارة فى مثلها، وفيما يخص الصدارة فيتواجد فى القمة الاتحاد السكندرى، والمركز الثالث الجزيرة، وسبورتنج رابعا.