الننى يتنازل عن شارة "كابتن" المنتخب لمحمد صلاح بعد خروج عمرو السولية

القاهرة - سامية سيد - ارتدى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى شارة "الكابتن" لأول مرة فى مباراة مصر وجزر القمر المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2022.

وخرج عمرو السولية بديلا لطارق حامد فى المباراة، فذهب السولية لمنح الشارة لمحمد الننى إلا أن الأخير تنازل عنها وطلب منحها لمحمد صلاح.



شارة الكابتن

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة، أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

ضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.