شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يهنئ الننى بعد هدفه فى جزر القمر: نينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى زميله محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر بعد إحرازه هدف الفراعنة الأول فى مرمى جزر القمر بالمباراة التي تجمعهما حاليا باستاد القاهرة الدولى.

ونشر كهربا صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لتسديدة محمد الننى ودخولها الشباك وجاء التعليق عليها قائلا "نينو".

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة، أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطنى اليوم المباراة وعينه على الفوز وانتزاع النقاط الثلاث رغم ضمان التأهل، حيث تحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى في نيروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة الفوز وتصدر المجموعة بهدف التأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل ويستحق التأهل عن جدارة.