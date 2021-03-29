شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحافظ على تقدمه برباعية أمام جزر القمر بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 60 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ما زال التقدم لصالح الفراعنة 4 / 0 في اللقاء المقام باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.

مع بداية الشوط الثاني يدفع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بالتبديل الأول بخروج محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب و نزول محمود جنش ، كما دفع منتخب جزر القمر بثلاث تغييرات.

بدأت المباراة باستحواذ من لاعبو منتخب جزر القمر على أمل تعديل النتيجة لكن دون خطورة على مرمي جنش.

وفى الدقيقة 52 تمريرة وان تو بين عبدالله جمعه و تريزيجيه يمررها جمعه لمحمد شريف المنفرد بالمرمي لكن حارس جزر القمر يصل للكرة قبل أقدام شريف.

وفي الدقيقة 56 هجمة لمنتخب جزر القمر يصل داخل منطقة جزاء الفراعنة يسددها مهاجم جزر القمر بعيدة عن المرمي.

وفى الدقيقة 59 يجري البدري تغيير بخروج محمد شريف و تريزيجيه و نزول أحمد ياسر ريان و محمد فاروق.