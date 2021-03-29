شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من البدري للنني.. وحديث بين بركات وصلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الحديث مع محمد النني لاعب الفراعنة لمنحه بعض التعليمات الفنية قبل بداية الشوط الثانى من مباراة مصر جزر القمر المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون 2022.

كما دار حوار طويل بين محمد صلاح نجم المنتخب وصاحب هدفين من الأهداف الأربعة المسجلة في الشوط الأول من اللقاء، وبين محمد بركات مدير المنتخب الوطني قبيل انطلاق الشوط الثاني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة، أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.