شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: المنتخب شكلة كويس أمام جزر القمر.. ويجب منح فرصة للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن أداء لاعبى منتخب الفراعنة في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا أمام جزر القمر جيد جدا في ختام تصفيات بطولة الأمم الأفريقية القادمة فى الكاميرون .

وأضاف وائل جمعة خلال تصريحات تليفزيونية أنه لابد من منح اللاعبين البدلاء فرصة في الشوط الثانى والوقوف على مستواهم وزيادة الانسجام بين اللاعبين ومشاركة مصطفى محمد مهاجم جالطة سراى التركى.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة، أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.