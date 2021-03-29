شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكرم أقدم مشجعي النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، حسن عبد المريح أكبر مشجعى النادى والبالغ من العمر 103 أعوام، بعدما قام المشجع بزيارة النادي مساء اليوم.



الزمالك يُكرم أقدم مشجعي النادي

وكان في استقبال عبد المريح كل من: اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وتم منحه ميدالية نادي الزمالك، وشعار النادي.



الزمالك يُكرم أقدم مشجعي النادي



الزمالك يُكرم أقدم مشجعي النادي

عبد المريح من مواليد 1918 ويقيم في دمياط ويعد أكبر مشجعي القلعة البيضاء، وحرصت الإدارة على تكريمه في لفتة طيبة من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.



الزمالك يُكرم أقدم مشجعي النادي

فى سياق آخر، حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على استقبال أحد مشجعي النادي من أصحاب الهمم، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الإثنين على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

والتقط كارتيرون الصور التذكارية مع مشجع الفريق في لفتة طيبة من المدرب الفرنسي.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم السبت المقبل.