شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يدفع بـ جنش بديلا للشناوى فى مباراة مصر وجزر القمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى بجنش بديلا لمحمد الشناوى فى حراسة المرمى مع انطلاقة الشوط الثانى من مباراة مصر وجزر القمر المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2022.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة، أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطنى اليوم المباراة وعينه على الفوز وانتزاع النقاط الثلاث رغم ضمان التأهل، حيث تحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى في نيروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة الفوز وتصدر المجموعة بهدف التأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل ويستحق التأهل عن جدارة.