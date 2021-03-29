شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. غياب باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وحضور السلحدار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة سلبية أمس فى أعقاب خوض ودية أول أمس أمام أسوان ضمن تحضيرات الفريقين لاستكمال المسابقة المحلية.
وجاءت أبرز لقطات المران كالتالي..
-حضور علي أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية بجانب أدهم السلحدار مدرب الفريق سابقا لمتابعة المران من خارج الخطوط.
- تقسيم اللاعبين إلي مجموعات تخللها إقامة تدريبات بدنية،أعقبها تدريبات علي الاستلام و التسلم وكيفية التحرك بدون كرة.
- تدريبات تأهيلية لعمر الوحش لاعب الوسط.
- تدريبات بدنية لحراس المرمي وآخرى علي اللعب بالقدم وبناء الهجمة من الخلف للامام.
- تدريبات منفردة للخماسي فخر الدين ين يوسف وشكري نجيب وحسين السيد ومحمد صادق وبنسون شيلونجو.
- غياب عبد الرحمن مجدي و باهر المحمدي عن مران اليوم.