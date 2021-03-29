شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. غياب باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وحضور السلحدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة سلبية أمس فى أعقاب خوض ودية أول أمس أمام أسوان ضمن تحضيرات الفريقين لاستكمال المسابقة المحلية.



وجاءت أبرز لقطات المران كالتالي.. وجاءت أبرز لقطات المران كالتالي.. -حضور علي أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية بجانب أدهم السلحدار مدرب الفريق سابقا لمتابعة المران من خارج الخطوط.

- تقسيم اللاعبين إلي مجموعات تخللها إقامة تدريبات بدنية،أعقبها تدريبات علي الاستلام و التسلم وكيفية التحرك بدون كرة.

- تدريبات تأهيلية لعمر الوحش لاعب الوسط.

- تدريبات بدنية لحراس المرمي وآخرى علي اللعب بالقدم وبناء الهجمة من الخلف للامام.

- تدريبات منفردة للخماسي فخر الدين ين يوسف وشكري نجيب وحسين السيد ومحمد صادق وبنسون شيلونجو.

- غياب عبد الرحمن مجدي و باهر المحمدي عن مران اليوم.